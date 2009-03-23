Делегация РФ покинула брюссельскую конференцию по модернизации ГТС
"И так все ясно..."
|Валерий ГОЛУБЕВ. Фото Коммерсантъ
Как заявил УНИАН заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ, дальнейшее развитие конференции делегации России не интересно.
“Нам не интересно то, что будет дальше. И так все ясно... Нам жалко, что Украину втянули в европейские разборки”, - сказал В.ГОЛУБЕВ.
В свою очередь, министр энергетики Сергей ШМАТКО высказал мнение, что вряд ли итоги этой конференции будут интересны самой Украине. Члены украинской делегации заявили о том, что Украина строит планы с банками и им, безусловно, есть интерес предоставлять кредитные средства. Интерес же России заключается в том, чтобы украинская ГТС была модернизирована и гарантировала бесперебойную работу на длительный период.
Как сообщал УНИАН, заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ сегодня заявил, что сумма, необходимая для модернизации украинской ГТС, должна быть в 10 раз больше той, которая обсуждается на проходящей сегодня в Брюсселе международной инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС.
Напомним, что сегодня после подписания итогового документа министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН и первый заместитель главы НАК “Нафтогаз Украины” Игорь ДИДЕНКО на конференции представили мастер-план модернизации ГТС Украины.