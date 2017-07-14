Пачки денег и портрет экс-министра: Матиос показал, что нашли в квартире Клименко (фото)

14:55, 14 июля 2017
Политика
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Прокурор также отметил, что работа продолжается "ради ограбленных украинцев".

Матиос заявил, что

Главный военный прокурор Анатолий Матиос показал, что правоохранители нашли во время обыска в одной из квартир экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Фото он опубликовал на своем Facebook.

facebook.com/MatiosAnatolii

Матиос также подчеркнул, что чрезвычайники «рутинно пилят двери квартир» Клименко.

facebook.com/MatiosAnatolii

«Инфо с полей "второй налоговой волны". Сейчас через страх кое-кто на обысках в собственных квартирах "молится" на бывшего шефа, кому-то становится плохо, когда нашли средства, а МЧС рутинно пилит двери квартир Клименко. Двигаемся дальше, работаем ради ограбленных украинцев», - написал прокурор.

Как сообщал УНИАН ранее, силовики заблокировали имущество экс-министра доходов и сборов Александра Клименко на сумму 12 миллиардов долларов.

«Сегодняшнее блокирование этого имущества на сумму 12 миллиардов долларов имеет большое значение для наших дальнейших процессуальных действий», - сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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Теги: #обыски в деле Клименко