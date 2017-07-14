Пачки денег и портрет экс-министра: Матиос показал, что нашли в квартире Клименко (фото)
Прокурор также отметил, что работа продолжается "ради ограбленных украинцев".
Главный военный прокурор Анатолий Матиос показал, что правоохранители нашли во время обыска в одной из квартир экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Фото он опубликовал на своем Facebook.
Матиос также подчеркнул, что чрезвычайники «рутинно пилят двери квартир» Клименко.
«Инфо с полей "второй налоговой волны". Сейчас через страх кое-кто на обысках в собственных квартирах "молится" на бывшего шефа, кому-то становится плохо, когда нашли средства, а МЧС рутинно пилит двери квартир Клименко. Двигаемся дальше, работаем ради ограбленных украинцев», - написал прокурор.
Как сообщал УНИАН ранее, силовики заблокировали имущество экс-министра доходов и сборов Александра Клименко на сумму 12 миллиардов долларов.
«Сегодняшнее блокирование этого имущества на сумму 12 миллиардов долларов имеет большое значение для наших дальнейших процессуальных действий», - сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.