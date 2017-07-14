Рада сегодня планирует рассмотреть отмену решений по законам о КСУ (онлайн)

Сегодня Верховная Рада Украины планирует рассмотреть два проекта постановлений об отмене решений парламента относительно законов о КСУ и о коммерческом учете коммунальных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, в повестке дня три проекта постановления, два из которых касаются закона о Конституционном суде.

В соответствии с Регламентом, председатель ВР не может подписать закон до того момента, пока не проголосовано постановление об отмене решения по конкретному закону. Если ВР не поддерживает это постановление, то тогда председателю ВР открыт путь для подписания закона.

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Как известно, в пятницу в сессионном зале результативное голосование нереально из-за присутствия малого количества депутатов, поэтому неподдержанное решение об отмене голосования за закон о Конституционном суде даст возможность председателю ВР Андрею Парубию подписать данный закон и направить на подпись президенту Украины.

С 10.00 до 11.00 будет Час вопросов к правительству.

Как сообщал УНИАН, 13 июля ВР приняла закон «О Конституционном Суде Украины» (№6427-д). Соответствующее решение поддержали 245 из 364 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Закон определяет порядок организации и деятельности Конституционного суда, статус судей Конституционного суда, основания и порядок обращения к нему, процедуру рассмотрения им дел и исполнения его решений.