Николаевский горсовет признал Россию страной-агрессором

13 июля на 22-й сессии Николаевского городского совета на рассмотрение депутатов был вынесен проект решения о признании Российской Федерации страной-агрессором. Так, после обсуждения депутатами этого вопроса за проект проголосовали 28 депутатов, 2 воздержались, 19 депутатов не проголосовали. Таким образом, большинством голосов решение было принято, говорится в сообщении пресс-службы горсовета.

Проектом решения, которое вынесли на обсуждение депутатов, стало предложение поддержать решение предыдущего созыва Николаевского городского совета о признании Российской Федерации страной-агрессором.

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Отметим, что согласно ст. 25, ч.1 ст. 59 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" городской совет решил поддержать решение Николаевского городского совета от 12.03.2015 №46/1 "О принятии депутатами Николаевского городского совета VI созыва Обращения о поддержке постановления Верховной Рады Украины от 27 января 2015 №129-VIII "Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи ГУАМ, национальных парламентов государств мира о признании Российской Федерации государством-агрессором".

Кроме того, Николаевский городской совет поручил управлению аппарата Николаевского городского совета направить данное решение президенту Украины, Раде, Кабмину.

Также депутаты поддержали проект, который был предложен на заседании постоянной комиссии городского совета по вопросам прав человека, законности, гласности, антикоррупционной политики, местного самоуправления, депутатской деятельности и этики "О территориальной целостности и неприкосновенности границ Украины". За это решение проголосовали 29 депутатов.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем акцентировал внимание на необходимости объединения усилий для противостояния российской агрессии.