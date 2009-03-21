Яценюк: что надо совместно сделать - нам и европейцам

Народный депутат Украины, глава фонда Open Ukraine, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК обсудил с высокопоставленными представителями структур Евросоюза вопросы перспективы вступления Украины в ЕС, создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, а также участия ЕС в модернизации украинской газотранспортной системы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», вчера в Брюсселе, где А.ЯЦЕНЮК находится с рабочим визитом, он встретился с министром иностранных дел Чехии, председательствующей в ЕС, Карелом ШВАРЦЕНБЕРГОМ, с главой фракции “Альянс либералов и демократов Европы” в Европарламенте Гремом УОТСОНОМ, руководителем группы польских либералов в Европарламенте Янушем ОНИШКЕВИЧЕМ и руководителем Европейской партии либералов и демократов Аннеми НЕЙТС.

В интервью журналистам лидер «Фронта перемен» А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что «провел ряд встреч с членами Европарламента, которые являются членами коалиции в Европарламенте – для того, чтобы получить поддержку Европарламента». «Потому что после ратификации Лиссабонского соглашения Европарламент получит совсем иные полномочия, значительно более расширенные, и от него будет многое зависеть, в т.ч. какое соглашение подпишут Украина с ЕС», – добавил он.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что говорил с ними о том, «что надо совместно сделать – нам и европейцам - для того, чтобы преодолеть как политический, так и экономический кризис».

На сегодня, 21 марта, запланированы встречи А.ЯЦЕНЮКА с министром иностранных дел РФ Сергеем ЛАВРОВЫМ, комиссаром Евросоюза по вопросам расширения Олли РЕННОМ, Генеральным секретарем совета ЕС, Верховным представителем по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ, а также с представителем Европейской народной партии Эльмаром БРОКОМ и министром иностранных дел Польши Радославом СИКОРСКИ.