"Не будем дожидаться сентября": в САП не исключают новые представления на депутатов в июле-августе

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не исключает, что в конце июля - в августе будут новые представления на депутатов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно информации о подготовке представления на депутата от «Народного фронта» Дениса Дзендзерского.

Холодницкий отметил, что пришло время, когда следствие собрало достаточное количество доказательств и процессуальный руководитель решил, что эти доказательства достаточны для объявления подозрения. «И было внесено такое представление», - добавил он.

Руководитель САП не исключил, что «в конце июля - в августе, если соберется по другим производствам достаточная доказательственная база, - будут еще такие представления».

«Но мы не будем дожидаться сентября только потому, что депутаты на каникулах», - сказал Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июля, Холодницкий на своей странице в Facebook сообщил: «Внес генеральному прокурору для согласования представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Дзендзерского Д.В. по признакам преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины».

По словам Холодницкого, статья по Дзендзерскому - это преступление, не связанное с лишением свободы, поэтому не будет необходимости обращаться с ходатайством об аресте или задержании.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Дзендзерский не показал в своей декларации финансовые обязательства на 2-3 млрд грн.