Дзендзерський не указал в декларации финансовые обязательства на 2-3 миллиарда гривень - Луценко

Народный депутат от «Народного фронта» Денис Дзендзерский не показал в своей декларации финансовые обязательства на 2-3 млрд грн. Об этом в комментарии журналистам сказал генеральный прокурор Юрий Луценко.

Читайте такжеЛуценко снова будет обращаться в ВР с представлением на Дейдея и ЛозовогоСообщая о том, о чем говорится в представлении на Дзендзерского, Луценко отметил, что речь идет о недостоверных данных в его декларации.

По словам генпрокурора, депутат "не показал свои финансовые обязательства на сумму около 2 или 3 млрд грн».

Отметим, сегодня, 11 июля, руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий на своей странице в Facebook сообщил: «Внес генеральному прокурору для согласования представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Дзендзерского Д.В. по признакам преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины».

Отвечая на замечание, что депутат может сбежать из страны, Холодницкий отметил, что статья по Дзендзерскому - это преступление, не связанное с лишением свободы.

«Поэтому там не будет необходимости обращаться с ходатайством об аресте или задержании», - сказал он.