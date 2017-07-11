Ляшко вспомнил, как впервые встретил Лозового в кафе

Председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко вспомнил, как впервые встретил Андрея Лозового, который сейчас является его заместителем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко рассказал во время рассмотрения парламентом представления Генеральной прокуратуры о снятии неприкосновенности с Лозового.

Ляшко отметил, что гордится работой Лозового.

"Ты подошел ко мне, когда я сидел в Пассаже, пил кофе. Ты ко мне подошел. Это было сколько: 6-7 лет назад? Молодой студент, 21 или 22 года, университета Драгоманова, и сказал:" Я хочу быть в вашей команде, потому что я вам верю", - сказал Ляшко.

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Он отметил, что Лозовой использовал свой шанс, как и некоторые другие депутаты из фракции Радикальной партии.

Как сообщал УНИАН, ГПУ подозревает депутата Лозового в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,7 млн грн.

По словам Луценко, по результатам проверок, проведенных Специальной антикоррупционной прокуратурой и Государственной фискальной службой, Лозовой в своей электронной декларации не указал имущество стоимостью более 8,5 млн грн. По оценкам ГФС, в результате в бюджет Лозовой не уплатил 1 млн 717 тыс. 221 грн и военный сбор в сумме 129 тыс. 329 грн.

5 июля Регламентный комитет ВР назвал представление ГПУ на Лозового недостаточно обоснованным.

11 июля Верховная Рада не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности заместителя председателя фракции Радикальной партии Андрея Лозового.