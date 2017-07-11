Луценко прибудет в парламент в 12:30 – Парубий

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прибудет в сессионный зал парламента в 12:30.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутатам в сессионном зале сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Он отметил, что по прибытии генпрокурора начнется рассмотрение представлений прокуратуры об отмене депутатской неприкосновенности некоторых парламентариев.

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Как сообщал УНИАН, ВР отказалась переносить рассмотрение всех шести представлений на снятие депутатской неприкосновенности, поэтому часть из них будет рассматриваться сегодня.

После нерезультативного решения Парубий заявил, что поскольку решение не принято, то он сейчас безотлагательно выйдет на связь с генпрокурором, чтобы выяснить, во сколько он сможет прибыть в парламент.