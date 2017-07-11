Рада сегодня рассмотрит снятие неприкосновенности с депутатов

Верховная Рада отказалась переносить рассмотрение всех шести представлений на снятие депутатской неприкосновенности, поэтому часть из них будет рассматриваться сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, за предложение двух фракций - «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» - о рассмотрении всех 6 представлений в четверг проголосовали всего 190 (при необходимом минимуме 226 - УНИАН) из 366 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Когда этот вопрос ставился на голосование, депутаты от "Самопомочи" и ВО "Свобода" скандировали, что это нарушение Регламента Верховной Рады и часть представлений должна быть рассмотрена сегодня.

После нерезультативного решения председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что поскольку решение не принято, то он сейчас безотлагательно выйдет на связь с генеральным прокурором Юрием Луценко, чтобы выяснить, во сколько он сможет прибыть в парламент.

Читайте такжеГПУ подозревает наличие двойного гражданства у некоторых из пяти депутатов, которых хотят лишить неприкосновенности

Председатель ВР отметил, что сделает это безотлагательно. По его словам, парламент начнет рассмотрение нескольких представлений "в ближайшее время, как только генпрокурор подтвердит, как скоро он может прийти в Верховную Раду".

Из президиума парламента Парубий призвал генпрокурора быстрее прибыть в сессионный зал, чтобы начать рассмотрение вопросов о снятии депутатской неприкосновенности с нескольких депутатов.

При этом он не уточнил, сколько представлений сегодня будет рассмотрено.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Луценко направил в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутатов Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова и Михаила Добкина.

Однако Регламентный комитет признал мотивированным и обоснованным только представление на Розенблата.

12 июля Регламентный комитет ВР рассмотрит представление на Добкина.