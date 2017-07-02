"Мы зря ввязались в конфликт": жалуясь на критику Запада, Лавров проговорился об агрессии РФ на Донбассе
Лавров продолжил оправдывать военную интервенцию в Украину угрозой русскоязычному населению в Украине, которая якобы возникла после событий 2013-2014 гг.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о критике РФ за участие в конфликте на Донбассе и в Сирии.
Об этом он заявил на втором Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения" в Москве, 30 июня, стенограмма которого опуликована на сайте МИД РФ.
Во время мероприятия Лаврову был задан вопрос о способности России идти на компромиссы в международной политике.
"У Г.Киссинджера есть фраза, что Россия в исторической перспективе зачастую не шла на компромисс и получала поражение по тем или иным вопросам. Не кажется ли Вам, что по целому ряду международной повестки мы "играем не в своей лиге"?", - прозвучал вопрос.
В ответ глава российского МИД употребил в отношении России словосочетание "ввязались в конфликт в Донбассе".
"Все зависит от того, кто смотрит на ту или иную ситуацию. Не знаю, воспринимается ли в политологическом сообществе, что мы "играем не в своей лиге". Я читал и до сих пор слышу критику о том, что мы зря ввязались в конфликт в Донбассе, в Сирийский конфликт", - цитируются слова Лаврова в стенограмме.
Примечательно, что в англоязычной версии стенограммы эти же слова звучат "decision to join the fight in Donbass and in Syria" (решение присоединиться к боям на Донбассе и в Сирии), пишет "Украинская правда".
Далее Лавров продолжил оправдывать военную интервенцию в Украину угрозой русскоязычному населению в Украине, которая якобы возникла после событий 2013-2014 гг.
На эту "оговорку" обратили внимание журналисты в соцсетях.
"Да. Лавров действительно сказал это", - написал журналист немецкого издания Bild Джулиан Рёпке в Twitter.
Yep.#Lavrov really said that.https://t.co/oTvn3WcWxi#PutinAtWarpic.twitter.com/fH3HJYhaMG— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) July 1, 2017
"Тектонический сдвиг: Российский Лавров признает, что Россия воюет с Украиной на Донбассе", - прокомментировала слова Лаврова американская журналистка Джулия Дэвис.
Tectonic shift: #Russia's Lavrov admits that Russia is at war with #Ukraine in the #Donbas region. https://t.co/j2eJ1YWafJpic.twitter.com/LXvGYsGudt— Julia Davis (@JuliaDavisNews) July 1, 2017
Как известно, Россия материально и военно поддерживает боевиков, воюющих на востоке Украины против украинской власти.
РФ поставляет им танки и другую бронетехнику, а также противотанковое вооружение и зенитные ракеты.
При этом РФ не признает себя участницей конфликта и не гарантирует выполнения подконтрольными ей лидерами сепаратистов "минских соглашений"