Неприметный французский политик посетил Крым и Донецк и провозгласил себя консулом "ДНР"

Региональный французский политик Юбер Файяр из департамента Буш-дю-Рон провозгласил себя "почетным консулом Донецкой народной республики" во Франции, сообщает Европейская правда.

Соответствующая запись появилась на его странице в Facebook в разделе "Работа и образование". Судя по хронике политика, он посетил Москву, а затем, пренебрегая украинским законодательством, - оккупированные Донецк и Крым. После этого он поделился несколькими публикациями на русском о своих "подвигах".

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Вместе с другими региональными французскими политиками он встретился, в частности, с бывшим "прокурором" Крыма Натальей Поклонской. Она показала французским "друзьям" купание с дельфинами, предназначенное для больных детей.

Следует отметить, что присвоение титула "Почетный консул" процедурно находится в ведении МИД отдельной страны, и человек, который самовольно его себе присваивает, действует вопреки закону по отношению к Венской конвенции о консульских отношениях.

В Facebook также создана страница под названием Centre de la représentation de la République de Donetsk en France "Центр представительства Донецкой республики во Франции".

Первая запись на странице датируется 7 апреля. На странице указано, что 1 сентября состоится официальное открытие центра в Марселе, на котором будет присутствовать Файяр.

Ранее об открытии "Центра представительства Донецкой республики во Франции" сообщил координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук, отметив, что Франция - одна из стран-гарантов Минских соглашений.