В Комитете избирателей рассказали об «опасном звонке» из Тернополя

В Тернопольской области во многих избирательных участках количество бюллетеней не совпадает с данными, которые фигурируют в накладных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на встрече с журналистами сообщил председатель областной организации Украинской народной партии Ярослав ДЖОДЖИК. Он не исключает, что это сделано сознательно. “Это одна из технологий манипулирования. Потом на конечном этапе такие несоответствия количества бюллетеней будут фиксировать, на этом основании заставлять представителей участковых комиссий переписывать протоколы, а в них уже может быть совсем другая информация”, – не исключает Я.ДЖОДЖИК.

В свою очередь председатель фракции БЮТ в Тернопольском облсовете Игорь РОМАНКИВ отметил, что вывоз бюллетеней из издательства “Збруч” и их доставка на участки проходили с нарушением действующего законодательства. “Забирать бюллетени должны три представителя комиссии от разных политических сил. Но никто не проверял этого, и фактически трое представителей комиссии никогда не приезжали. А когда забирают бюллетени представители одной политической силы – это уже плохо и порождает сомнения”, – сказал И.РОМАНКІВ. Он также утверждает, что из издательства бюллетени “вывозили в райгосадминистрации, а откуда потом развозили на участки без сопровождения милиционеров”.

На последний факт обратил внимание пресс-секретарь Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО. “Органы внутренних дел вчера отказались сопровождать бюллетени на участки - и это опасный “звонок”. После 2004 года мы всегда хвалили милицию, она обеспечивала проведение избирательного процесса. Сегодня уже все нормально, но то, что они вчера самоустранились – это тревожит”, – сказал А.ЧЕРНЕНКО. Он отметил, что в компетенции милиции – обеспечивать спокойствие и правопорядок, а не решать – законные выборы или незаконные. “А то, что члены комиссий вчера сами развозили бюллетени – это то же, если бы деньги из банков забирали не инкассаторы, а рядовые банковские клерки, без бронежилетов. Когда члены комиссий сами развозят документы строгой отчетности – это проблема”, – убежден А.ЧЕРНЕНКО.

В свою очередь пресс-секретарь областной прокуратуры Леся ДОЛИШНА отметила, что в прокуратуру было 4 обращения от субъектов избирательного процесса по поводу того, что не обеспечивается охрана бюллетеней. “Нами было оперативно отредактировано, нарушения были устранены”, – заверила Л.ДОЛИШНА.