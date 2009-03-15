В Тернополе умер секретарь участковой комиссии. Как сообщила корреспонденту УНИАН председатель областной организации Комитета избирателей Украины Татьяна ТАРАСЕНКО, инцидент случился на участке, расположенном в городской больнице №3. “Человек умер на своем рабочем месте”, – сказала Т.ТАРАСЕНКО. По предварительным данным, смерть наступила в результате инсульта.

Председатель областной ТИК Наталия ЧУЙКО сказала, что у нее пока нет данных о смерти работника участковой комиссии.

Как сообщал УНИАН, сегодня проходят досрочные выборы в Тернопольский областной совет.