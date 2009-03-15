В Тернополе умер секретарь участковой комиссии
11:59, 15 марта 2009Политика
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Инсульт на рабочем месте
В Тернополе умер секретарь участковой комиссии. Как сообщила корреспонденту УНИАН председатель областной организации Комитета избирателей Украины Татьяна ТАРАСЕНКО, инцидент случился на участке, расположенном в городской больнице №3. “Человек умер на своем рабочем месте”, – сказала Т.ТАРАСЕНКО. По предварительным данным, смерть наступила в результате инсульта.
Председатель областной ТИК Наталия ЧУЙКО сказала, что у нее пока нет данных о смерти работника участковой комиссии.
Как сообщал УНИАН, сегодня проходят досрочные выборы в Тернопольский областной совет.
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