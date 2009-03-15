Тимошенко: Украина стремительно приближается к мировым стандартам

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поздравила работников системы Госпотребстандарта и общественных движений по случаю Всемирного дня прав потребителя.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связях со СМИ секретариата Кабинета министров Украины.

Как отметила премьер в своем приветствии, “Украина с каждым днем стремительно приближается к лучшим, общепринятым мировым стандартам, применяя их не только в промышленности и сфере услуг, но и во время оценивания жизни и безопасности человека”. “В то же время сегодня в Украине и во всем мире наиболее экономически незащищенными в обществе остаются потребители. Именно вы, защитники прав потребителей, стоите на страже их интересов и тем самым делаете колоссальный вклад в защиту здоровья и безопасности наших граждан”, - подчеркнула глава правительства.

Она выразила убеждение, что “профессионализм, высокая ответственность и преданность избранному делу и в дальнейшем будут способствовать защите прав потребителей - прав на безопасность, информацию, выбор и право быть услышанными”.

“Правительство заинтересовано в налаживании диалога между потребителями, продавцами и производителями. Я верю в то, что консолидировав усилия, мы создадим надлежащие условия для обеспечения потребителей качественными и безопасными товарами и услугами. Мы с вами вместе должны работать для того, чтобы уровень защиты прав потребителей рос одновременно с развитием национальной экономики, внедрением новых систем качества и поддержкой конкурентоспособности производителей”, - заверила Ю.ТИМОШЕНКО и пожелала работникам системы госпотребстандарта крепкого здоровья, счастья, благополучия, семейного достатка, добра и согласия.