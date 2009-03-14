У Ющенко хотят добавить мажоритарки в пропорциональные выборы

Заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК считает необходимым наработать согласованный законопроект относительно выборов в Верховную Раду по открытым спискам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время программы «Свобода на Интере» вчера вечером.

Она отметила, что на сегодняшний день необходимо усовершенствовать существующую пропорциональную систему выборов.

«Внедрение пропорциональной системы с открытыми списками должно быть с элементами определенной мажоритарности», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

Она подчеркнула, что в ВР сегодня зарегистрированы 7 законопроектов, которые содержат одинаковую идею, но несколько отличаются механизмами.

При этом, по ее словам, по крайней мере три законопроекта можно взять за основу для наработки единого, согласованного.

«Поэтому я думаю, стоит объединиться не только парламентариям, но и представителям Президента Украины для того, чтобы был наработан совместный законопроект, который был бы принят в парламенте и сразу безоговорочно подписан Президентом Украины», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

По ее мнению, при доброй воле такой законопроект можно было бы внести на рассмотрение ВР уже через месяц-полтора.