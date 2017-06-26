Порошенко начал переговоры с Макроном в Париже (фото, видео)
12:45, 26 июня 2017Политика
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Президент Украины находится с рабочим визитом во Франции.
Президенты Украины и Франции Петр Порошенко и Эммануэль Макрон проводят переговоры в Париже в Елисейском дворце (официальная резиденция президента Франции). Макрон встретил Порошенко на крыльце дворца.
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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 26 июня, Порошенко осуществит рабочий визит во Францию.
Программой визита предусмотрены встречи Порошенко с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Эдуардом Филиппом и председателем Сената Франции Жераром Ларше.
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Новость в сюжете: Встреча Порошенко и Макрона