Тарасюк и Гриценко остаются

Министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК и министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, представленные в правительстве по квоте Президента, остаются работать в Кабмине Виктора ЯНУКОВИЧА. Об этом вчера в эфире телеканала "1+1" заявил министр обороны А.ГРИЦЕНКО.

"Действительно, сегодня был разговор при участии Президента, главы его Секретариата и министров, которых называют "оранжевыми", - отметил министр.

"Я могу сказать о себе и о Борисе Ивановиче ТАРАСЮКЕ. Два министра, которые назначенны по квоте Президента, работают и будут работать дальше. Никаких отставок не будет", - заявил А.ГРИЦЕНКО.

"Что касается моих коллег, то они заявят свою позицию завтра. Я не уполномочен представлять их мнение", - цитирует министра “Украинская правда”.

Как сообщал УНИАН, вчера Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял решение по поводу пребывания министров в правительстве по президентской квоте и от блока «Наша Украина». Об этом шла речь сегодня во время встречи Президента с министрами в Секретариате Президента. В отношении министра обороны и министра иностранных дел Президент оставляет право принятия решения за собой лично, при условии, что они не являются членами оппозиционной политической силы. Президент подчеркивает, что назначение и увольнение других министров (за исключением двух министров – обороны и иностранных дел) находится в компетенции правительства и парламента. Соответственно, министры, прошедшие в правительство по квоте «Нашей Украины», должны быть последовательны в своих действиях и выполнить волю своей партии.

4 октября лидер фракции «Наша Украина» Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ заявил, что «Наша Украина» переходит в оппозицию к правительственной коалиции и отзывает своих министров.

Министрами по квоте “Нашей Украины” являются Игорь ЛИХОВОЙ (министр культуры); Юрий ПОЛЯЧЕНКО (министр здравоохранения); Юрий ПАВЛЕНКО (министр по делам семьи, молодежи и спорта); Роман ЗВАРИЧ (министр юстиции).