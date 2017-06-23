Рада рассмотрит законопроекты о работе ВУЗов (событие завершено)

Сегодня в Раде традиционно с 10.00 до 11.00 состоится час вопросов к правительству, а с 11.00 до 11.30 - объявление депутатских запросов. Также в повестке дня есть три законопроекта.

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После доклада чиновников и объявления депутатских запросов запланировано рассмотрение законопроекта о защите инвестиций и обеспечения деятельности обществ с ограниченной ответственностью, а также два законопроекта по вопросам образования. Один из них касается вопроса деятельности высших учебных заведений на территории Донецкой и Луганской областей.

Как известно, уже достаточно длительное время законопроекты по пятницам, хоть и стоят в повестке дня, на голосование не выносятся. Традиционно в этот день в сессионном зале отсутствует большинство депутатов.

Утром в зале зарегистрировались 336 нардепов.