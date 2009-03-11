Таможня рассказала, как их экс-шеф Хорошковский выворачивал карманы

Выборочный досмотр вещей первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО на Бориспольской таможне был проведен в рамках оперативных действий по сигналу от народного депутата. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

Согласно информации пресс-службы, в Бориспольскую таможню поступило обращение народного депутата Украины с информацией о том, что гражданин Украины В.ХОРОШКОВСКИЙ, возвращаясь в Украину, может иметь при себе предметы, запрещенные к перемещению через таможенную границу Украины.

На основе этой информации и в соответствии с Таможенным Кодексом Украины, сотрудниками Службы по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Бориспольской таможни было принято решение провести выборочный контроль личных вещей В.ХОРОШКОВСКОГО.

Предметы, запрещенные к ввозу на таможенную территорию Украины, в багаже первого заместителя председателя СБУ не выявлены, подчеркнули в Гостаможслужбе.

В то же время, в пресс-службе Гостаможслужбы отметили, что личный обыск В.ХОРОШКОВСКОГО не проводился – состоялся лишь выборочный досмотр его багажа. По словам сотрудника пресс-службы, В.ХОРОШКОВСКОМУ предложили самому показать, что у него в карманах, и он это сделал. В.ХОРОШКОВСКИЙ хорошо разбирается в таможенном законодательстве и вел себя очень корректно, подчеркнули в Гостаможслужбе.

В пресс-службе Гостаможслужбы агентству УНИАН отказались назвать фамилию народного депутата, «подавшего сигнал».

Как сообщал УНИАН, 10 марта В.ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что его обыскали на таможне аэропорта “Борисполь”. Он назвал эти событие "спланированной провокацией".

С декабря 2007 года по февраль 2009 года В.ХОРОШКОВСКИЙ возглавлял Государственную таможенную службу Украины.

В соответствии со статьей 57 Таможенного кодекса Украины, личный досмотр как исключительная форма таможенного контроля проводится по письменному постановлению руководителя таможенного органа или лица, замещающего его, если есть достаточные основания считать, что гражданин, который следует через таможенную границу Украины или находится в зоне таможенного контроля или в транзитной зоне международного аэропорта, скрывает предметы контрабанды или товары, которые являются непосредственными предметами нарушения таможенных правил или запрещены для ввоза в Украину, вывоза из Украины или транзит через территорию Украины.

В соответствии с законодательством, личному досмотру не подлежат: Президент Украины, Председатель Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, премьер-министр Украины, первый вице-премьер-министр Украины, председатель и судьи Верховного Суда Украины, председатель и судьи Конституционного Суда Украины, министр иностранных дел Украины, генеральный прокурор Украины и члены их семей, которые следуют вместе с ними.