Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает, что на сегодня есть все основания для объявления досрочных парламентских выборов.

Об этом он заявил в интервью телеканалу “Интер” в воскресенье.

В частности, он убежден, что главным основанием для этого является отсутствие коалиции в парламенте. Ведь, по его словам, новая коалиция не имеет 226 голосов, а также в нарушение Конституции она не сформировала новое правительство.

В то же время В.БАЛОГА выразил уверенность, что Президент не пойдет на роспуск парламента, если на это не будет согласия Верховной Рады.

«Это зависит от парламента (роспуск – УНИАН), поскольку создавать сегодня очередное возмущение, дальше пускать страну в хаос - Президент на это никогда не пойдет», - отметил глава Секретариата.