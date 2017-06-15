Стало известно, когда Совет ЕС продлит санкции против РФ за аннексию Крыма

В понедельник Совет Евросоюза утвердит санкции, связанные с незаконной аннексией Крыма и Севастополя, в то же время вопрос продления экономических санкций, срок которых истекает в июле, еще в работе.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, сообщил высокопоставленный европейский дипломат.

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«Санкции, связанные с Крымом и Севастополем, будут продлены и формально утверждены в понедельник. Решение уже подготовлено», - отметил европейский дипломат.

Говоря о будущем продлении экономических секторальных санкций для России, срок действия которых истекает в конце июля, высокопоставленный чиновник сообщил, что на данный момент этот вопрос еще в работе и не стоит в повестке дня.

При этом дипломат напомнил, что это решение - продление экономических санкций для России - принимается в формате глав правительств и государств стран ЕС.

"Это решение будет обсуждаться главами государств и правительств. Я думаю, что вам очень хорошо известны рамки, в которых это решение принимается, и эти рамки не изменились. Мы ожидаем, что санкции будут продлены», - добавил он.

Как известно, ближайший саммит ЕС состоится 22-23 июня в Брюсселе.