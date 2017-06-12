В МИД призвали украинцев не пользоваться безвизом для работы

Увеличение миграционного потока из Украины в ЕС может стать причиной для разбирательства вероятной отмены виз. На этом отметил глава МИД Павел Климкин, пишет ТСН.

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"Если миграционный поток из Украины увеличится во много раз, то, конечно, будет разбирательство, почему это происходит. Тогда будем разговаривать с Европейской комиссией, с отдельными странами. На этом этапе все уладим. Но опять же, не пользуйтесь безвизовым режимом для того, что работать. Приезжайте, смотрите на ситуацию.... Ищите возможности, но не нарушайте кодекс Европейского Союза. Законы ЕС никогда не должны нарушаться. Как и наши, кстати", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН ранее, 11 июня, вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.