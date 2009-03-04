Тимошенко обещает арестованным таможенникам награды Кабмина

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о начале политических репрессий в отношении сотрудников Энергетической таможни за растаможивание 11 млрд. кубометров природного газа, находящегося в хранилищах Украины, в пользу НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на брифинге в аэропорту «Борисполь» перед вылетом в Париж.

«Начались аресты людей, которые на своих должностях противостоят коррупции, не выполняют преступных приказов высоких должностных лиц. По сути дела, против них начались масштабные политические репрессии», - заявила премьер.

Она сообщила, что позапрошлой ночью был арестован один из сотрудников Энергетической таможни Тарас ШЕПИТЬКО, который, по ее информации, был приглашен в СБУ.

«На него осуществлялось давление, которое было связано с тем, что его вынуждали растаможить природный газ, который Украина купила в хранилища у Российской Федерации – 11 млрд. кубометров. Этого сотрудника таможни вынуждали растаможить этот газ на «РосУкрЭнерго»… Таможенник не совершил никаких преступных действий – он растаможил природный газ, который Государство Украина в лице НАК «Нефтегаз Украины» купила у «Газпрома» - растаможил на НАК «Нафтогаз Украины»… Он не подчинился преступным приказам растаможить этот газ на коррупционной основе для теневой структуры «РосУкрЭнерго», и за это он вчера поплатился своей свободой», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Он отметила, что вчера в СБУ он подвергся допросу на тему, каким образом проходила растаможка.

«Его обвинили в том, что он растаможил груз для Государства Украина, а не для коррупционных структур. Понятно, что все это делалось под давлением СБУ, под давлением Секретариата Президента, не исключаю, что без прямых команд Президента такое бы не произошло, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. - Это пример того, что и Секретариат Президента, и СБУ готовы идти на самые циничные, незаконные и радикальные репрессивные действия для того, чтобы сохранить коррупцию и на ее базе профинансировать свои очередные выборы».

Она также сообщила, что сегодня в 7 часов утра представители СБУ пытались вручить повестку руководителю Энергетической таможни.

«Точно также себя ведут (представители СБУ – УНИАН) и в отношении сотрудников НАК «Нефтегаз Украины». Я думаю, что это показательная порка от Президента и его карманных служб против тех людей, которые готовы восстать против коррупции», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что она лично и ее политическая команда не оставят эти факты без адекватной реакции, и сегодня в парламенте БЮТ будет требовать заслушать и.о. председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО по данному вопросу.

«Мы как команда обратимся в те суды, которые смогут срочно рассмотреть это дело и освободить людей», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. Она сообщила, что БЮТ выступит с инициативой создать в Верховной Раде специальную следственную комиссию по расследованию давления на таможенников.

Премьер также сообщила, что завтра на заседании правительства планируется принять решение о награждении тех людей, которые подверглись репрессиям, знаками отличия Кабмина.

«Завтра на заседании правительства я предложу принять решение о награждении этих людей за мужество, за противодействие коррупции, за то, что у них хватило сил выступить против преступных приказов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Также она сообщила, что 11 млрд. кубометров газа были полностью растаможены в пользу НАК «Нафтогаз Украины» по соглашению купли-продажи. «Они официально и законно куплены, они полностью растаможены и сегодня являются собственностью НАК «Нафтогаз Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.