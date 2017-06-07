В Фонде гарантирования вкладов говорят, что не имеют официального подтверждения о задержании своего сотрудника на взятке в $5 миллионов

В Фонде гарантирования вкладов физических лиц заявили, что не получали официального подтверждения о задержании своего сотрудника на взятке $5 млн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В ведомстве заявили, что будут содействовать следствию и надеются на непредвзятое и объективное расследование.

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"О задержании правоохранителями уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц стало известно из сообщений в СМИ. На этот момент официального подтверждения этого факта Фонд не получал", - говорится в сообщении ФГВФЛ.

Как сообщал УНИАН ранее, ГПУ совместно с СБУ во время получения взятки в сумме $5 млн задержала уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Злоумышленник разработал преступную схему вымогательства и получения взяток от руководителей банковских учреждений, в которых введены временные администрации.