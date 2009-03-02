Литвин рассказал, как парламент часто напрягается без толку

Предложения, касающиеся кадровых изменений в правительстве еще не подготовлены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сегодня в интервью журналистам.

По его словам, «идут консультации и предложения по кадровым изменениям». «Когда они будут, тогда и будем рассматривать», - подчеркнул Председатель ВР.

Он также отметил, что сегодня является достаточно важным согласование действий всех ветвей власти. В то же время, сегодня ситуация такая, что «Кабмин подает, ВР дорабатывает и принимает закон, а Президент Украины часто закон ветирует». По его словам, после этого парламент преодолевает вето Президента «напрягая усилия», а Президент не подписывает закон и обращается в Конституционный Суд. Как сказал спикер, общего видения, подходов нет.