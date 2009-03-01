Венгрия призывает создать фонд помощи Восточной Европе

в 190 млрд. евро

Брюссель. 1 марта. УНИАН. Венгрия призывает создать фонд помощи странам Восточной Европы в 190 млрд. евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Венгрии Ференц ДЮРЧАНЬ.

“Мы не должны позволить создать “новый железный занавес” и разделить Европу на две части”, - сказал он.

По мнению венгерского премьера, специальный фонд на сумму 160-190 млрд. евро мог бы создать совместно Евросоюз с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

При этом Ф.ДЮРЧАНЬ выразил убеждение, что лишь в этом году экономика стран Восточной Европы, которая страдает в том числе из-за больших внешних займов, будет нуждаться в рефинансировании в 300 млрд. евро, чтобы не испытать дефолтов.

Он также призвал облегчить условия присоединения к зоне евро для восточных стран-членов ЕС для преодоления кризиса.