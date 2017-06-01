Труханов победил бы в первом туре выборов мэра Одессы - исследование

Результаты недавно проведенного социологического исследования в Одессе показали, что наибольшим уровнем доверия среди одесситов пользуется действующая городская власть в лице мэра города Геннадия Труханова. Об этом сегодня, 1 июня, в ходе брифинга в пресс-центре «Одессит» рассказал менеджер проектов Центра социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС» Александр Чашковский.

Читайте такжеПорошенко и Труханов открыли в Одессе детский оздоровительный лагерь Действующий городской голова Одессы Геннадий Труханов, по результатам социологического исследования, которое провели с 5 по 16 мая в Одессе путем опроса жителей города, пользуется наибольшим уровнем доверия среди горожан. Всего было опрошено порядка 2 тысяч жителей Одессы.

«У действующего мэра Одессы Геннадия Труханова самый высокий рейтинг доверия — более 60%», —отметил Александр Чашковский.

Следующий показатель у народного депутата Украины Сергея Кивалова – ему доверяют 28% респондентов.

Если предположить, что выборы Одесского городского головы состоятся в ближайшее время, то, согласно результатам социологического исследования, большинство одесситов отдали бы свои голоса за действующего мэра Геннадия Труханова.

«Безоговорочным лидером выборов мэра выступает нынешний мэр Геннадий Труханов. За него бы проголосовали 43,1% жителей Одессы. Но, опять-таки, если говорить об активном электорате – а здесь результат Труханова составляет более 60% - то это означает его победу уже в первом туре», —подчеркнул исследователь.

Еще одна характерная особенность - разрыв между действующим мэром и другими кандидатами. Так, «серебро» у экс-мэра Одессы Эдуарда Гурвица. За него свои голоса готовы отдать 4,3% одесситов – то есть, почти в 10 раз меньше, чем за Труханова.

На третьем месте экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили с рейтингом 3,2%.