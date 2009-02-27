Яценюк считает, новому Президенту Украины придется туго

Новоизбранный Президент Украины сможет эффективно работать лишь в том случае, если в Верховной Раде его будет поддерживать большинство народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера заявил лидер «Фронту змін» Арсений ЯЦЕНЮК во время встречи с членами клуба выпускников бизнес-школы Киево-Могилянской академии.

Он заявил, что после президентских выборов сразу же необходимо проводить выборы в Верховную Раду.

«Необходимо четко осознать, что без парламента Президент ничего не сделает. Это будет та же история, которую мы имеем с 2005 года. Поэтому я считаю необходимым проведение сразу же после президентских выборов избирательной кампании в парламент», - заявил А.ЯЦЕНЮК.

При этом он выразил надежду, что в новоизбранном парламенте появится политическая сила, поддерживающая Президента, причем она сформирует большинство в Верховной Раде.

«Если она наберет большинство, тогда модель работает. Если Президент набирает высокий уровень доверия, он выходит со своей политической силой и тогда понятно, с кого спрашивать. Есть парламент, правительство и Президент, которые являются единым целым. Тогда через пять лет можно четко понять, кто ответственный и у кого были рычаги», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

При этом политик отметил, что человек, который станет Президентом Украины, должен будет взять на себя «неимоверный» груз ответственности. «Я думаю, что по развитию мы будем на уровне 90-х годов», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он подчеркнул, что один человек в таких условиях в стране сделать ничего не сможет, не опираясь на команду единомышленников. «Он может быть чрезвычайно умным, чрезвычайно глупым, это вопрос тридцать шестой. Один человек ничего не сможет изменить. В мессианство нельзя верить. Мессии нет», - сказал А.ЯЦЕНЮК, подчеркнув, что реальные изменения может провести лишь жесткая, эффективная команда. И новый Президент должен обеспечить такую команду, причем сразу же после избрания его на этот пост.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, новую команду подобрать будет достаточно сложно, и ее состав должны войти профессионалы, имеющие опыт работы во власти. «Сегодня много людей, которые хотят, много тех, кто считает, что может (работать в исполнительной власти). Но очень мало людей, которые действительно могут что-то сделать», - считает А.ЯЦЕНЮК. Он отметил, что необходимо использовать потенциал людей, которые работали во власти в прошлом.

«Среди тех, кто был, очень хорошие есть люди. По-разному, конечно, они воспитывались, в разных политических лагерях были, однако формирование команды должно проходить независимо от цвета – цвет никому не интересен, это была политтехнология. От этого надо отходить», - заявил А.ЯЦЕНЮК, подчеркнув, что новоизбранный Президент должен будет отбирать свою команду умных и опытных людей.

При этом он отметил, что даже при таком подходе в команде может быть процентов тридцать «брака», а то и больше.