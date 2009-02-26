Журналистов на завтрашнее заседание СНБО не пустят

В пятницу, 27 февраля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет председательствовать на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, заседание СНБО будет проходить в рабочем режиме. Участие прессы не предусмотрено.

В повестку дня внесены вопросы, утвержденные Планом рассмотрения вопросов на заседаниях СНБО Украины.

Рассмотрение анонсированных ранее экономических вопросов состоится в этот же день в 10.30 в рамках совещания под председательством главы государства, на которое приглашены премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ и лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Информацию о ходе заседания после его завершения обнародует пресс-служба аппарата СНБО.