В БЮТ хотят от Европы прямых кредитов и поддержки дочерних компаний

Народный депутат от БЮТ Олег ШЕВЧУК считает, что Европейский Союз может помочь Украине прямыми кредитами и поддержкой своих дочерних компаний.

Такое мнение он высказал в беседе с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе после завершения 12-го заседания Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС.

“У Еврокомиссии действительно нет прямых подходов, которые они могут использовать в этом вопросе, но я говорил о том, что Украина сегодня в поиске государственного займа, и, понятно, этот заем может быть не путем размещения тех или других ценных бумаг, поскольку рынки сегодня неадекватно реагируют на эти предложения, а именно через межгосударственные или межинституционные займы”, - сказал депутат.

О.ШЕВЧУК заметил, что правительство сейчас создает стабилизационный фонд, а премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО очень активно работает над потенциальными инфраструктурными проектами, которые должны в первую очередь ориентироваться на увеличение занятости в Украине, подготовку инфраструктуры к финалу Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Депутат отметил, что хотя общий долг Украины достаточно высокий, в то же время это преимущественно корпоративный долг, тогда как непосредственно государственный долг не превышает 13% ВВП. В то же время, увеличение долга за счет финансирования или гарантирования инвестиций в инфраструктурные проекты, по убеждению О.ШЕВЧУКА, является “правильным подходом”, который будет способствовать преодолению кризиса.

Комментируя возможность поддержки странами-членами ЕС не только своих собственных компаний, но и дочерних компаний в Украине, депутат отметил, что такие мероприятия были бы очень важными для Украины.

“Сегодня в Украине свыше 40% банков с иностранным капиталом, и большая часть из них является стопроцентными “дочерьми” европейских банков, и конечно важно, чтобы такие филиалы были в симметричном процессе с основными материнскими банками, чтобы не решались проблемы материнских банков за счет дочерних, чтобы не нарушались права вкладчиков в том числе”, - сказал он.

О.ШЕВЧУК также подчеркнул необходимость политической стабильности и совместных действий правительства и Национального банка Украины. В связи с этим он высказал мнение относительно неизбежности подписания совместного меморандума между Президентом и премьером относительно обеспечения политической стабильности в Украине.

Как сообщал УНИАН, 24-25 февраля в Брюсселе проходило 12-е заседание Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС.

По итогам заседания сопредседатель комитета Адриан СЕВЕРИН (группа социалистических партий, Румыния) обратился к Еврокомиссии с предложением рассмотреть возможность предоставления помощи Украине в преодолении финансового кризиса. По мнению евродепутата, такая помощь может проявляться, в том числе в предоставлении адекватной помощи дочерним компаниям в Украине европейских компаний, осторожной защиты внутреннего рынка с целью недопущения негативного влияния таких защитных мероприятий на экономику Украины.