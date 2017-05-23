Кутовой уходит в отставку из-за земельной реформы - СМИ

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой подал в отставку из-за несогласия с земельной реформой, которую предлагает правительство.

Об этом "Украинской правде" сообщили собственные источники во фракции БПП и Администрации президента.

"Уходит из-за земельной реформы", - отметил источник в Администрации президента.

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В то же время источники в Кабмине говорят, что у Кутового все время были напряженные отношения с премьер-министром, который навязал ему первого заместителя Максима Мартынюка.

"Ему не дали никаких полномочий. Забрали "Укрспирт", "Укрлес". Снизу первый зам Мартынюк. Мужчина решил не быть клоуном, и ушел", - отметил источник в правительстве.

"Последней каплей стало лесагентство и земля", - добавил другой источник в Кабмине.

Комментируя решение Кутового об отставке премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook сообщил, что ему жаль, что министр аграрной политики Тарас Кутовой решил покинуть должность и вернуться к работе в инвестиционной сфере, которой он занимался ранее.

«Министр аграрной политики Тарас Кутовой сообщил о своем намерении покинуть должность и вернуться к работе в инвестиционной сфере, которой он занимался ранее. Что же, мне жаль, но это его решение», - написал премьер.

Он поблагодарил Кутового за совместную работу над вопросами развития и реформирования аграрного сектора.

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По его словам, новая кандидатура на должность министра аграрной политики будет предложена после консультаций с коалицией. Но, как подчеркнул Гройсман, стратегическая линия на развитие отечественного аграрного сектора будет однозначно продолжена.

Как сообщал УНИАН, сегодня Кутовой заявил о своей отставке. На своей странице в соцсети Facebook он опубликовал фотографии заявления об отставке на имя председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Кутовой также обратился к депутатам Верховной Рады с просьбой поддержать его отставку и проголосовать за нее.

При этом он не сообщил о причинах ухода, но отметил, что планирует в ближайшее время заняться привлечением инвестиций в экономику страны.

Кутовой прошел в Верховную Раду от партии «УДАР» в 2012 году. В 2014 году стал заместителем руководителя фракции «Блок Петра Порошенко».

В 2004-2009 годах Кутовой был финансовым директором инвестиционной компании «XXI век», в 2010-2011 годах возглавлял крупного дистрибьютора семян, удобрений и сельхозтехники «Райз», в 2011 году стал управляющим директором представительства компании «А1 Глобал Холдингс Лимитед» (ликвидирована в 2015 году).