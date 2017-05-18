Судьи КСУ на заседании не смогли ни выбрать нового главу, ни уволить Баулина и Вдовиченко

Сегодня на закрытом заседании в Конституционном суде Украины судьи КСУ не смогли ни избрать нового председателя суда, ни освободить своих коллег Юрия Баулина и Сергея Вдовиченко, которые подавали заявления об отставке.

Об этом УНИАН сообщил источник в Конституционном суде.

В частности, по словам собеседника агентства, на должность председателя КСУ рассматривалась единственная кандидатура – Владимира Мойсика, но она не набрала необходимого количества голосов, поэтому выборы председателя суда перенесены.

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Отныне, начиная с 3 июня 2017 года исполняющим обязанности председателя КСУ будет Виктор Кривенко - как старший по возрасту судья КС, поскольку с этой даты истекают полномочия сегодняшнего и.о. председателя КСУ Баулина, который просто будет оставаться судьей КСУ.

Самого же Баулина, а также судью Вдовиченко, которые подавали заявления об отставке, судьи КСУ сегодня также не смогли освободить – не хватило необходимых для этого 12 голосов.

Собеседник агентства сообщил, что одной из причин того, что КСУ не принял отставку этих судей, стало наличие действующего постановления Верховной Рады Украины от 24 февраля 2014 года «О реагировании на факты нарушения судьями Конституционного Суда Украины присяги судьи», в соответствии с которым парламент среди прочего предложил главе государства досрочно прекратить полномочия и уволить с должностей судей КСУ Баулина и Вдовиченко, которые были назначены президентом Украины, в связи с нарушением ими присяги судьи. Этим постановлением парламент констатировал, что они «нарушили предписания статей 3, 19, 147-153 Конституции Украины, что является необеспечением верховенства Конституции Украины, нарушением обязанности защищать конституционный строй государства, конституционные права и свободы человека и гражданина, а также противоречит содержанию присяги судьи Конституционного суда Украины, честному и добросовестному исполнению обязанностей судьи Конституционного суда Украины».

Как сообщал УНИАН, в повестке дня заседаний Конституционного суда Украины на сегодня, 18 мая, размещенной на официальном сайте КСУ, значились вопросы об избрании нового председателя и увольнение судей КСУ Баулина и Вдовиченко.

Трехлетний срок пребывания Юрия Баулина на должности председателя КСУ истек еще 19 марта с.г. Согласно регламенту КСУ, нового председателя нужно избрать не позднее двухмесячного срока с дня, когда должность председателя стала вакантной. В конце апреля четверо судей Конституционного суда Украины обратились с просьбой к и.о. председателя КСУ Баулину определить дату и время пленарного заседания КСУ для проведения выборов нового председателя суда. Соответствующее письмо судей Николая Мельника, Сергея Саса, Игоря Слиденко и Станислава Шевчука было зарегистрировано секретариатом Конституционного суда 28 апреля.