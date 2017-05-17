Завтра судьи Конституционного суда будут избирать нового главу КСУ

Специальное пленарное заседание по выборам председателя Конституционного суда Украины состоится завтра, 18 мая, в 15.00.

Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте КС.

Как сообщал УНИАН, трехлетний срок пребывания Юрия Баулина в должности председателя КСУ истек еще 19 марта т.г. Согласно регламенту КСУ, нового председателя нужно избрать не позднее, чем через два месяца со дня, когда должность председателя стала вакантной. При этом, согласно ст. 148 Конституции, КСУ избирает председателя из своего состава на специальном пленарном заседании. Сейчас в КСУ работают 15 судей, которые полномочны избрать нового председателя суда.

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В конце апреля четверо судей Конституционного суда Украины обратились к и.о. председателя КСУ Баулину с просьбой определить дату и время пленарного заседания КСУ для проведения выборов нового председателя суда. Соответствующее письмо судей Николая Мельника, Сергея Саса, Игоря Слиденко и Станислава Шевчука было зарегистрировано секретариатом Конституционного суда 28 апреля.

Ранее проведение заседания по избранию председателя КС планировалось на 19 мая.