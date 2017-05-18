Пострадавший от нападения "козака" Гаврилюка журналист назвал причину инцидента (видео)
Крутчак рассказал, какой вопрос стал причиной нападения на него "козака" Гаврилюка.
Депутат от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк напал на журналиста Василия Крутчака из-за вопроса об отказе депутата общаться с журналистами. Об этом Крутчак заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
"Вообще, я хотел спросить, не поменял ли он свое мнение относительно предоставление комментариев журналистам... Он сказал, что не желает со мной разговаривать. Я спросил, кто он такой, чтобы принимать такие решения", - прокомментировал инцидент журналист.
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Крутчак говорит, что не уточнял причины такой реакции нардепа у его коллег по фракции. Журналист раньше "без проблем" получал ответы на свои вопросы от Гаврилюка, а сейчас отметил странное поведение нардепа и считает его неправильным.
В то же время, журналист не собирается подавать заявление в полицию из-за действий депутата.
Как сообщал УНИАН, 18 мая депутат от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк набросился на блогера Василия Крутчака в Верховной Раде.