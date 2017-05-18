Пострадавший от нападения "козака" Гаврилюка журналист назвал причину инцидента (видео)

Депутат от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк напал на журналиста Василия Крутчака из-за вопроса об отказе депутата общаться с журналистами. Об этом Крутчак заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Вообще, я хотел спросить, не поменял ли он свое мнение относительно предоставление комментариев журналистам... Он сказал, что не желает со мной разговаривать. Я спросил, кто он такой, чтобы принимать такие решения", - прокомментировал инцидент журналист.

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Крутчак говорит, что не уточнял причины такой реакции нардепа у его коллег по фракции. Журналист раньше "без проблем" получал ответы на свои вопросы от Гаврилюка, а сейчас отметил странное поведение нардепа и считает его неправильным.

В то же время, журналист не собирается подавать заявление в полицию из-за действий депутата.

Как сообщал УНИАН, 18 мая депутат от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк набросился на блогера Василия Крутчака в Верховной Раде.