"Он вам не Димон": Участнику акции дали 8 месяцев колонии

Тверской районный суд Москвы приговорил участника акции «Он нам не Димон», актера Юрия Кулия, обвиняемого в нападении на полицейского, к восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Об этом сообщает Meduza.

После оглашения приговора один из журналистов спросил Кулия, зачем тот признал вину. «Я рассчитывал на условный срок», - ответил подсудимый.

Отмечается, что обвинение просило отправить Кулия в колонию общего режима на два года. Приговор Кулию стал первым в рамках уголовного дела о нападении на сотрудников правоохранительных органов 26 марта.

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После задержания мужчина в присутствии назначенного адвоката признал вину, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке - приговор был вынесен на первом же заседании суда без изучения доказательств и допроса свидетелей и потерпевшего.

Юрий Кулий был задержан 4 апреля. По версии следствия, Кулий схватил бойца Росгвардии за руку и причинил ему физическую боль.

Помимо Юрия Кулия по делу о нападении на полицейских 26 марта в Москве проходят еще три человека.

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Как сообщал УНИАН, ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование под названием "Он вам не Димон".

По данным, полученным командой Навального, связанные с Медведевым фонды получили 70 млрд руб. в виде пожертвований. Глава правительства владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом», говорилось в расследовании.

После публикации этого расследования почти половина россиян, по данным опроса, поддержала отставку Медведева.