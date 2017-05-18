Безвиз для Украины открывает новые возможности в деоккупации Крыма - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что решение о предоставлении Украине безвизового режима со стороны ЕС открывает новые возможности в деоккупации Крыма и возвращении его в границы нашего государства.

Об этом говорится в обращении президента к украинскому народу в связи с Днем борьбы за права крымскотатарского народа.

«Принятое Советом ЕС решение об одобрении законодательного предложения о введении безвизового режима для граждан Украины открывает новые возможности для политики деоккупации Крыма и возвращения его в границы нашего государства», - отметил Порошенко.

Читайте такжеПорошенко о безвизе: Украина в последний раз прощается с советской и российской империями

«Нас ждет непростой путь, и его надо пройти вместе, с уверенностью в своей правоте и с верой в победу», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 17 мая, в Европейском парламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с Евросоюзом.

Документ был подписан в Страсбурге президентом Европарламента Таяни и министром внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела.

После подписания законодательный акт должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС. Через 20 дней безвизовый режим для украинцев вступит в силу.