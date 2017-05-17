В конкурсе на должность аудитора НАБУ от парламента хотят принять участие 10 человек

Десять человек подали заявки для участия в конкурсе на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины от парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции сообщил член секретариата.

По состоянию на 3 мая включительно в комитет поступило 9 заявок для участия в конкурсе. Из них 7 полностью соответствуют заявленным требованиям, то есть содержат необходимый перечень документов, в частности, резюме и рекомендации.

В конкурсе хотят принять участие гражданка США, украинка по происхождению, адвокат Марта Борщ, а также испанский прокурор Карлос Кастресана. Их обоих рекомендует Реанимационный пакет реформ. Также заявку подал выдвинутый ранее фракцией "БПП" Найджел Браун.

Среди кандидатов - профессор кафедры международного права Института международных отношений Михаил Буроменский, который имеет рекомендацию Украинского хельсинкского союза, GRECO и ОБСЕ.

Украинский хельсинкский союз вместе с Конгрессом национальных общин Украины рекомендуют профессора кафедры правосудия КНУ им. Шевченко Александру Яновскую и заслуженного юриста, адвоката и профессора, заведующего кафедрой прав человека, международного и европейского права Академии адвокатуры Сергея Гончаренко, а также юриста и исполнительного юриста Украинского хельсинкского союза Аркадия Бущенко.

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У двух кандидатов отсутствуют рекомендации, они являются самовыдвиженцами. Это прокурор отдела надзора за соблюдением законов органами СБУ и ГПС Управления надзора в уголовном производстве города Киева Евгений Дудко и пенсионер Валерий Небога.

Кроме того, 5 мая, когда срок подачи заявок уже истек, в комитет поступила еще одна заявка - от гражданина США Фарида Попала.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада еще 23 февраля планировала назначить представителя в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины, однако депутаты не пришли к согласию относительно кандидатуры на эту должность.

21 марта ВР снова не смогла назначить аудитора НАБУ от парламента. Ни заместитель генерального инспектора Департамента юстиции США Роберт Сторч, кандидатуру которого одобрил профильный комитет ВР, ни Найджел Браун, кандидатуру которого позже выдвинули фракции "Народный фронт" и БПП, не набрали необходимого количества голосов депутатов для утверждения в этой должности.

После этого Комитет ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции 5 апреля объявил о проведении нового конкурса на должность аудитора НАБУ от парламента.