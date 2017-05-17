Устименко сейчас не имеет отношения к СБУ, а дело Шеремета передано в полицию – замглавы СБУ

Бывший сотрудник СБУ Игорь Устименко сейчас никакого отношения к СБУ не имеет, а все материалы, которые имела СБУ по расследованию дела Шеремета, уже переданы в Национальную полицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя СБУ Михаил Глуговский на заседании комитета ВР по вопросам свободы слова.

Он отметил, что Устименко проходил службу в крымском главке СБУ, а в 2014 году был переведен в одесское управление, откуда уволился 29 апреля 2014 года по состоянию здоровья.

При этом добавил, что он был в подразделении “Альфа”. “Никакого взаимодействия после его увольнения из СБУ не было”, - заявил Глуговский.

При этом он сообщил, что следствие ведет Национальная полиция Украины и сотрудники СБУ включены в оперативно-следственную группу, которая там работает, но они не докладывают в СБУ о ходе расследования.

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Глуговский утверждает, что вся информация, которая была добыта работниками СБУ, касающаяся следствия по убийству журналиста Павла Шеремета, была передана Национальной полиции.

По его словам, в том числе речь идет о видеоносителях из дома, который принадлежит Нацбанку по адресу Франко, 5.

В то же время на заседании комитета журналисты, которые вели свое расследование, отметили, что у них есть другие данные, и заявили, что якобы некоторые носители информации не были переданы в полицию.

Председатель комитета Виктория Сюмар, ссылаясь на данные Нацполиции, отметила, что Устименко был допрошен в понедельник, и согласно информации полиции, осуществлял наблюдение “за определенным лицом, которое, по данным полиции, не имеет отношения к делу” Шеремета.

На заседании комитета не было ни одного представителя Нацполиции и Генпрокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 10 мая журналисты OCCRP и Следствие.Инфо опубликовали расследование, согласно которому сотрудник СБУ по имени Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством Шеремета возле его дома в центре Киева.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подчеркнула, что Устименко был уволен из Службы безопасности Украины 29 апреля 2014 года.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что Устименко не выполнял никаких заданий вблизи дома Шеремета в ночь накануне его убийства.

«Его (Устименко - УНИАН) судьбу мы не изучали, не было никаких оснований, пока не появилось это видео, этот фильм. Я говорю искренне. По тем данным, статья по которой он был уволен, – это по состоянию здоровья, как мне доложил наш кадровик», - отметил он.

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей).

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключал, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.

В феврале 2017 года в полиции заявили, что в рамках расследования производства по факту убийства Шеремета допрошено более 1,8 тыс. человек. Также сообщалось, что на то время в деле об убийстве журналиста подозреваемых еще не было.