В Еврокомиссии намекнули Тимошенко, что цену транзита считали неправильно

В Еврокомиссии отмечают, что цена тарифа на транспортировку газа должна устанавливаться, исходя из уровня расходов.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил источник в Еврокомиссии, комментируя заявления представителей Украины о том, что цена на транзит российского газа Украиной соответствует средним европейским ценам.

«Нужно четко понимать, что входит в «корзину», по которой формируется цена транзита. Мы считаем, что в корзину должны входить реальные расходы, а не просто средние цены на транзит в Европе», - сказал собеседник агентства.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что по просьбе украинской стороны предоставлял соответствующую информацию о том, каким образом, по убеждению Комиссии, должны формироваться цены на транзит газа.

Напомним, что в Секретариате Президента неоднократно заявляли, что прописанная в газовом контракте стоимость транзита российского газа в Европу не покрывает даже расходов на его транспортировку. И прогнозировали, что убытки НАК «Нафтогаз Украины» в первом квартале 2009 года от услуг по транзиту российского газа составят около 200 млн. долл. «Мы фактически будем доплачивать за то, что выполняем свою работу», - заявил Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.