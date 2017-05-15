"Батькивщина" начинает масштабный сбор подписей против продажи сельскохозяйственной земли в Украине. Об этом заявил руководитель Одесской областной «Батькивщины» Олег Радковский в ходе состоявшейся днями пресс-конференции.

«Сбор подписей, по своей сути, станет настоящим всенародным референдумом, поскольку запланировано собрать не менее 10-15 млн. личных подписей граждан со всеми данными, чтобы показать президенту, правительству и их абсолютно подконтрольному большинству в парламенте, что люди не хотят продажи земли».

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Отметим, что партия «Батькивщина» вместе с Всеукраинской ассоциацией фермеров уже начала процедуру подготовки к Всеукраинскому референдуму о запрете продажи сельскохозяйственной земли, однако инициатива была заблокирована 26 апреля решением Окружного административного суда Киева, а именно – судьей Русланом Арсирием.

«Таким образом, через давление на суд, власть попросту лишает украинцев возможности высказать свое мнение, поскольку знает, что народ против продажи земли. Не секрет что в Меморандуме, подписанном с Международным валютным фондом, прямым условием предоставления кредита Украине указано введение в нашей стране свободного рынка земли. Поэтому всеми силами руководство страны будет стараться протащить через парламент отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, а затем под любыми предлогами проголосовать законопроект о рынке земли. Вот, что в действительности стоит за запретом проведения референдума» – заявил Олег Радковский.

«Если мы допустим принятия закона о продаже сельскохозяйственной земли, считайте – мы забрали у Украины самый большой, самый весомый ресурс нашего возрождения и становления. Забрали будущее у нашего народа и сдали национальные интересы. Продовольственная безопасность Украины, суверенность нашего государства зависит от того, сможем ли мы-украинцы защитить родную землю», – отметил зампред Одесской областной «Батькивщины» Анатолий Александров.

По словам представителей «Батькивщины» агресивная информационная компания, которую сейчас развернула власть за продажу сельскохозяйственной земли это банальное «промывание мозгов», ставящее за цель рассеять внимание граждан и через подмену понятий, манипулирование фактами подвести к идее, что бесконтрольно продавать украинскую землю в условиях войны и тотального обнищания украинцев это нормально.

Резюмируя все сказанное, Анатолий Александров напомнил о базовых цифрах, которые красноречиво демонстрируют реальную защиту национальных интересов – о части сельскохозяйственной земли в государственной собственности: «Израиль и Канада по 91% сельхоз земли находятся в распоряжении государства. Франция – 60%, США – 50% и доля государства растет. В Украине этот показатель 35% и сокращается. Батькивщина выступает за создание специального Национального земельного банка. Если владелец земельного надела не может обрабатывать его или хочет просто его продать, именного государство должно по рыночной цене выкупать пай, передавая затем эту землю фермерам и мелким аграрным фирмам под ведение хозяйства, контролируя тем самым качество ее обработки, соблюдение режима использования. Это называется защита национального интереса, когда украинская земля остается украинской».