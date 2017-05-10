В Белом доме проходит встреча Лаврова и Трампа (фото)
18:37, 10 мая 2017Мир
3456 0обновлено
Перед этим Лавров встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
В Овальном кабинете началась встреча Лаврова с Трампом / facebook.com/maria.zakharova
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Белый дом для встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN.
Читайте также"Они мне еще спасибо скажут" - Трамп об увольнении главы ФБР
Перед этим глава МИД РФ встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
Как сообщал УНИАН, встреча Трампа и Лаврова в Белом доме будет проходить без участия прессы. Также известно, что Лавров в ходе визита в США поднимет вопрос сотрудничества в борьбе с терроризмом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter