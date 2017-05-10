В Белом доме проходит встреча Лаврова и Трампа (фото)

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Белый дом для встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN.

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Перед этим глава МИД РФ встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Как сообщал УНИАН, встреча Трампа и Лаврова в Белом доме будет проходить без участия прессы. Также известно, что Лавров в ходе визита в США поднимет вопрос сотрудничества в борьбе с терроризмом.