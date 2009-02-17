Черновецкий говорит, что лучше, чем он, поет только Бог
Мэр намерен зарабатывать миллион на день
Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что выкупит авторские права на исполняемые им песни и будет зарабатывать на своих записях 1 млн. долларов в день.
Как сообщает интернет-сайт издания «Газета по-киевски», об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал в минувшее воскресенье, выступая на службе «Посольства Божьего».
По информации издания, градоначальник изъявил желание спеть для присутствующих братьев и сестер и исполнил песни «Белый танец» Софии РОТАРУ и «Тебе, моя последняя любовь» Михаила ШУФУТИНСКОГО.
Допев, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пригласил паству под Киевсовет, чтобы бороться с «коррупционерами и взяточниками», а далее сообщил, что выкупит авторские права на песни, которые исполняет. Чтобы скачать записи из Интернета, нужно будет заплатить один доллар, пишет газета.
«Я буду зарабатывать миллион долларов в день. Ведь кто поет лучше меня? Никто, только Бог», – сообщил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
Мэр столицы выразил уверенность в том, что эти треки будут пользоваться незаурядной популярностью.
Как сообщал УНИАН, 4 февраля мэр Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пообещал выпустить диск популярных песен 80-х годов в собственном исполнении.