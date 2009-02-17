Черновецкий говорит, что лучше, чем он, поет только Бог

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что выкупит авторские права на исполняемые им песни и будет зарабатывать на своих записях 1 млн. долларов в день.

Как сообщает интернет-сайт издания «Газета по-киевски», об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал в минувшее воскресенье, выступая на службе «Посольства Божьего».

По информации издания, градоначальник изъявил желание спеть для присутствующих братьев и сестер и исполнил песни «Белый танец» Софии РОТАРУ и «Тебе, моя последняя любовь» Михаила ШУФУТИНСКОГО.

Допев, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пригласил паству под Киевсовет, чтобы бороться с «коррупционерами и взяточниками», а далее сообщил, что выкупит авторские права на песни, которые исполняет. Чтобы скачать записи из Интернета, нужно будет заплатить один доллар, пишет газета.

«Я буду зарабатывать миллион долларов в день. Ведь кто поет лучше меня? Никто, только Бог», – сообщил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Мэр столицы выразил уверенность в том, что эти треки будут пользоваться незаурядной популярностью.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля мэр Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пообещал выпустить диск популярных песен 80-х годов в собственном исполнении.