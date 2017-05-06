Мать Кольченко посетила его в российской тюрьме

Мать украинца Александра Кольченко, которого незаконно осудили и удерживают на территории РФ, посетила его в российской тюрьме.

Об этом сообщила координатор проекта "РосУзник" Яна Гончарова на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 5 мая.

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По ее словам у Кольченко наблюдается дефицит веса. "Усиленное питание, на котором он был несколько месяцев (как он говорил – это какое-то дополнительное количество грамм масла и молоко), ему не помогло – все такой же худой", - уточнила правозащитник.

Тюремная администрация подвергает жесткой цензуре письма, которые приходят на имя Кольченко.

Политзаключенному приходиться их "выбивать" в оперативной части. При этом цензоры нередко уничтожают часть текста. Украинский консул по прежнему не может встретиться с Кольченко.

Довідка УНІАН. Українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка співробітники ФСБ РФ затримали у Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив їх до 20 і 10 років ув'язнення відповідно. Обидва вину не визнали.

В грудні 2014 року в Генпрокуратурі Росії заявили, що Сенцов і Кольченко є громадянами РФ, оскільки після анексії півострова вони не висловлювали бажання зберегти інше громадянство.

Міністерство юстиції України звернулося із запитом до Росії про передачу Сенцова і Кольченка як громадян України, проте Росія відмовила у їхній екстрадиції.