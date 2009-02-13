Ющенко: конфликт с "Фаиной" укрепит сотрудничество с Кенией

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что совместные усилия Украины и Кении по освобождению судна “Фаина” будут способствовать углублению двустороннего сотрудничества между странами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В.ЮЩЕНКО выразил Президенту Республики Кения Мваи КИБАКИ искреннюю благодарность за действенную поддержку усилий Украины в деле освобождения из плена сомалийских пиратов судна «Фаина» с украинским экипажем на борту.

«Уверен, что пережитый и успешно преодоленный кризис лишь укрепит взаимопонимание между Украиной и Кенией, а также наше стремление к развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества», - говорится в письме Президента.

В.ЮЩЕНКО убежден, что сегодня, когда весь мир чувствует негативные последствия финансового кризиса, как никогда возникает необходимость объединения усилий мирового содружества в противодействии вызовам современности, в том числе в преодолении социально-экономических причин развития экстремизма и терроризма.

Президент Украины заверил своего кенийского коллегу, что Украина готова взаимодействовать с Кенией на всех направлениях двустороннего сотрудничества.