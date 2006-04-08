Ющенко: нужно отказаться от принципа «Чем хуже – тем лучше»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает своей миссией вовлечь оппозицию в формирование государственной политики. Об этом он заявил сегодня в своем традиционном субботнем радиообращении к соотечественникам.

"Оппозиция должна быть вовлечена в формирование государственной политики, и в этом моя миссия как Президента”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что оппозиция должна осознать одну важную истину: нет оппозиции до государства, есть парламентская оппозиция. “Нужно отказаться от принципа «Чем хуже – тем лучше» и научиться работать на страну”, - отметил Президент.

При этом В.ЮЩЕНКО пообещал, что будет активизирована работа политического совета при Президенте Украины, которую он видит как «круглый стол» и «важной дискуссионной площадкой».

Также он напомнил о своем поручении Секретариата Президента отработать новый механизм работы Совета регионов при Президенте Украины. “Я настроен активно сотрудничать с региональными элитами, чтобы сообща возродить Украину”, - отметил В.ЮЩЕНКО.