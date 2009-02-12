Киевские регионалы собираются побить горшки с Черновецким?

Народный депутат Украины от Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ заявляет, что в понедельник, 16 февраля, на заседании политсовета Партии регионов поднимет вопрос о переходе фракции ПР в Киевсовете в оппозицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня, выступая перед депутатами Киевсовета в сессионном зале.

«Я в понедельник поставлю перед политсоветом Партии регионов вопрос о пересмотре позиционирования фракции Партии регионов в Киевсовете, потому что такого издевательства над гражданами и общиной Киева мы терпеть не будем», - сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Она призвала всех депутатов горсовета обратить внимание на пикетчиков, которые пришли сегодня под стены столичной мэрии, а также выслушать их мнение о политике, которую проводит руководство Киева. И.БОГОСЛОВСКАЯ подчеркнула, что уже есть один протест прокуратуры Киева, инициированный Партией регионов, на решение Киевсовета (решение о создании патологоанатомического бюро – УНИАН). В ближайшее время, прогнозирует она, появятся сотни таких протестов, потому что путь, по которому идет руководство столицы, «антинародный и антиконституционный». (Фракция Партии регионов в Киевсовете насчитывает 6 депутатов – УНИАН).

С обращением к заместителю Киевского городского председателя – секретарю Киевсовета Олесю ДОВГОМУ пригласить в сессионный зал и выслушать представителей общественности, собравшейся возле мэрии, выступили также представители Блока Виталия Кличко. Сначала это требование озвучил Иван ПЛАЧКОВ и получил отказ от О.ДОВГОГО, а позже и лидер блока Виталий КЛИЧКО, выйдя на трибуну, стал требовать пригласить в зал представителей от протестующих.

В.КЛИЧКО также подал О.ДОВГОМУ проект решения, подготовленный его фракцией, о снижении тарифов на ЖКУ для населения. На это секретарь Киевсовета предложил обосновать необходимость срочного принятия к рассмотрению этого проекта решения. Он отметил, что сейчас работает специально созданная рабочая группа по изучению обоснованности повышения тарифов и считает, что стоит дождаться ее выводов. В результате проект решения не был включен в повестку дня заседания.

Еще один присутствующий на сессии Киевсовета народный депутат от Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ отметил по поводу пикетирования столичной мэрии, что хотя регионалы и не были организаторами этой акции, все же считает необходимым депутатам Киевсовета выслушать хотя бы представителей профсоюзов тех организаций, которые пришли под мэрию.

В.КЛИЧКО также при этом сообщил, что в соответствии с только что полученной информацией, протестующих сейчас разгоняет милиция. Поэтому он обратился к О.ДОВГОМУ выйти к людям под мэрией и, в случае необходимости, защитить их от работников правоохранительных органов. На это О.ДОВГИЙ связался со службами мэрии с просьбой уточнить ситуацию и сообщил, что согласно полученной им информации, никто никого не разгоняет. После этого был объявлен перерыв в заседании, чтобы определиться с тем, как в дальнейшем организовать работу Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, киевляне сегодня пикетируют мэрию, требуя отменить ряд решений. В частности, требуют снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, сохранить столичную бесплатную медицину.

Акция организована общественными организациями столицы и политическими силами, в частности БЮТ, Блоком Катеринчука, КПУ. Участники акции также держат флаги Блока Виталия Кличко, «Народной Самообороны» и тому подобное.

Пикетирующие также требуют от Киевсовета не делать детские и подростковые клубы города платными.

Среди пикетирующих также есть представители автоперевозчиков, которые, со своей стороны, просят столичные власти создать нормальные экономические условия для их работы.

В акции принимают участие люди разного возраста, в том числе студенты, которые пришли с табличками названий своих учебных заведений, а также члены профсоюзных организаций и пр.