Ющенко: ”Я не позволю, чтобы страна снова теряла время...

18:15, 08 апреля 2006
Политика
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...из-за неумения некоторых политиков работать в команде”

 

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