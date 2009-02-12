Киевсовет будет делить огрызки от бюджета, оставленные столице?

Киевсовет начал рассмотрение проектов бюджета и программы социально-экономического развития столицы на 2009 год. Как передает корреспондент УНИАН, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ охарактеризовал “взятый к рассмотрению объем бюджета как фактически «огрызки», которые Кабинет Министров и Верховная Рада оставили Киеву и киевлянам после изъятий в размере почти 8 млрд. грн. и сокращения в 1,5 раза целевого финансирования, которое по закону правительство должно выделить столице».

Секретарь Киевсовета продемонстрировал журналистам построенные по данным Министерства финансов графики, которые иллюстрируют тенденцию сокращения доходов всех местных бюджетов Украины в течение последних восьми месяцев 2008 года и января–февраля 2009-го. «На фоне такой тенденции, – прокомментировал он, – на другом графике мы видим фактическое ограбление столичного бюджета правительством – увеличение изъятий в госбюджет почти 8 млрд. грн.”

Работники разных отраслей, которые сегодня вышли на улицу, по словам О.ДОВГОГО понимают, “что нельзя огрызком от бюджета накормить то же количество людей в той же пропорции”. “Будет честно, – сказал он, – если представители политических сил, которые имеют фракции в Верховной Раде, возьмут этих киевлян за руки и поведут к стенам парламента требовать пересмотра Госбюджета-2009 – в частности, в части несправедливых изъятий из городской казны”.

В то же время, убежден секретарь Киевсовета, “даже в таких условиях бюджет Киева будет приниматься в суровом соответствии с регламентом, а не вопреки нему, как это сделала Верховная Рада по представлению Кабмина”. По его словам, в течение следующих двух недель депутаты должны напряженно поработать над проектом настоящего документа в комиссиях, пытаясь оптимизировать расходы и найти как можно больше источников наполнения бюджета – прежде всего для финансирования социальных программ.