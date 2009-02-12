Балога считает, что ГПУ должна пресечь «вольности» людей Тимошенко

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА заявляет, что Генеральная прокуратура должна дать надлежащую правовую оценку призывам игнорировать заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

В частности, отметил В.БАЛОГА, после последнего заседания СНБО, на котором были приняты жесткие решения, касающиеся обстоятельств и последствий заключения невыгодных для страны контрактов на поставки российского газа, со стороны Кабинета Министров прозвучали упреки в политизации деятельности СНБО. «Отдельные чиновники в таком восторге, что по поручению премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО публично призвали игнорировать заседание Совета национальной безопасности и обороны”, - отметил он.

Глава Секретариата Президента отметил, что такие заявления сделаны на грани между авантюризмом и прямым нарушением Конституции и законодательства. Он напомнил, что в состав СНБО по должности входят премьер и несколько министров. Участие в его заседаниях - это не прихоть или добровольная возможность, а обязанность в соответствии с Основным Законом. Ни один гражданин, включая должностных лиц, не может не выполнять нормы прямого действия, установленные высшим законодательным актом государства. В противном случае нарушители должны ответить за свои действия перед законом, подчеркнул В.БАЛОГА.

«Пренебрежение требованиями Конституции остро ставит вопрос о несоответствии занимаемой должности того или другого чиновника, независимо от калибра. Призывы не посещать заседания СНБО подрывают конституционные основы государства”, - заявил он.

Поэтому, по убеждению В.БАЛОГИ, Генпрокуратура должна дать надлежащую правовую оценку подобным заявлениям и, наверное, вынести официальное предупреждение. “Всем тем, кто относится к государственной службе как к набору вольностей, на которые не действуют законодательные обязанности и ограничения, нужно немедленно указать на дверь», - подчеркнул В.БАЛОГА.

Глава Секретариата Президента отметил, что СНБО был, есть и будет единственным органом, который будет координировать и будет направлять усилия всех без исключения органов государственной власти и управления по всему комплексу вопросов из сферы национальных приоритетов. Этот статус СНБО закреплен Конституцией и законами Украины и будет неизменным по крайней мере в течение срока действия настоящей редакции Основного Закона, заявил В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 февраля, министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН, в частности, выразил мнение, что премьер и министры должны отказаться от дальнейшего участия в заседаниях СНБО.

«Если сегодня (11 февраля) будет обсуждаться этот вопрос на заседании Кабинета Министров, я думаю, что он будет обсуждаться, я буду поднимать вопрос и буду обращаться к членам правительства, чтобы в дальнейшем не принимать участия в заседаниях Совета национальной безопасности и обороны», - сказал Ю.ПРОДАН.

По мнению министра, продолжать принимать участие в заседаниях СНБО – это не «уважать себя». «Кроме того, это означает быть соучастником подготовки решений, которые не имеют никакого отношения и ничего общего с защитой национальной безопасности страны», - отметил министр.

В то же время сегодня, 12 февраля, Ю.ПРОДАН сообщил, что Кабинет Министров на вчерашнем заседании не рассматривал вопрос о дальнейшем участии премьера и министров в заседаниях СНБО.

«Нет необходимости в принятии такого решения. Вопрос участия в СНБО – это личный вопрос каждого министра», - сказал Ю.ПРОДАН.